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Тарханов: вторая карточка Бикфалви была незаслуженной
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Тарханов: вторая карточка Бикфалви была незаслуженной 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвёл итоги матча 24-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:1). «Конечно, когда отыгрываешься, есть удовлетворение. Но мы могли вырвать победу. Сейчас вот был последний момент, даже когда играли вдесятером. Провели разные таймы. В первом скованно играли — наверное, это новый стадион сказался. Во втором выглядели лучше.
Естественно, „Рубин“ играл очень строго, даже со »Спартаком» прессинговали, а здесь отходили назад. Мы за счёт медленного движения мяча не могли их вскрыть, а во втором тайме улучшили игру. Судейство? Вторая карточка — это было вообще незаслуженно. Если такую карточку давать, то у Наваса тоже было несколько моментов, когда можно было его удалять. Но судья этого, к великому сожалению, не сделал", — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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