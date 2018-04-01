Топ-10 сейвов 25-й недели НХЛ: невероятные спасения Ринне, Флёри и Андерсена 

Национальная хоккейная лига определила 10 лучших сейвов 25-й игровой недели. 10. Якоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»); 9. Джеймс Реймер («Флорида Пантерз»); 8. Кэм Уорд («Каролина Харрикейнз); 7. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»); 6. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»); 5. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»); 4. Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»); 3. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»); 2. Кит Кинкейд («Нью-Джерси Дэвилз»); 1. Марк-Андре Флёри («Питтсбург Пингвинз»).
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