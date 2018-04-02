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Девять полицейских пострадали в стычке с болельщиками в Мариуполе
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Девять полицейских пострадали в стычке с болельщиками в Мариуполе 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Девять полицейских пострадали в Мариуполе из-за стычки с футбольными фанатами во время матча между «Мариуполем» и киевским «Динамо», сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.
Ранее СМИ сообщили, что во время футбольного матча в Мариуполе, на который приезжал президент Украины Петр Порошенко, между болельщиками и полицейскими произошли столкновения.
"Во время обеспечения безопасности на матче «Мариуполь» — «Динамо» пострадали девять полицейских", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины. В ведомстве добавили, что есть информация о пострадавших среди журналистов, однако ее пока проверяют.
По данным правоохранителей, накануне на стадионе собрались около 10 тысяч болельщиков, которые пришли наблюдать за матчем между киевским «Динамо» и местным «Мариуполем» в рамках 25 тура премьер-лиги Украины по футболу. Столкновения начались в середине второго тайма. Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды, в целях безопасности полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако другие болельщики встали на их защиту, выбежали со стадиона и «начали бросать в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни».
Возбуждены уголовные дела по статьям «сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа», «угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа».
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