Папа Римский: Мы всегда должны быть готовы к чудесам

Светлое Христово Воскресение празднуют католики всего мира. Главная праздничная месса прошла в Ватикане. Возглавил ее Папа Римский Франциск, сообщает «МИР 24».

Перед собором Святого Петра собрались тысячи верующих со всего мира. По традиции, которой уже более 30 лет, площадь украшена цветами, доставленными прямо из Нидерландов. 50 тысяч голландских роз, орхидей и нарциссов начали выращивать за полгода до торжества. После пасхальной мессы Папа Римский обратился к собравшимся с проповедью.

«Наш Бог никогда не предупреждает о своих чудесах заранее. Он делает подарки неожиданно. Именно поэтому мы всегда должны быть готовы к ним, к присутствию Бога в нашей жизни и его обращению к нам», — сказал понтифик.

Торжества состоялись и в католических храмах России. Только в Москве проживают около 50 тысяч последователей Римско-католической церкви . Многие из них собрались в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM