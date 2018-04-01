Гамула: «Ростов» способен победить ЦСКА и замахнуться на еврокубки

Бывший тренер ростовчан Игорь Гамула в преддверии матча 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и столичным ЦСКА поделился мнением о работе нынешнего наставника клуба Валерия Карпина и оценил шансы команды на победу.

«Что Карпин привнёс в команду? В первую очередь в «Ростове» выделяется связка Сигурдарсон-Ионов, хорошие передачи Калачёва, хорошие фланги обороны, быстрый переход из обороны в атаку. Это главные новшества в нашей игре. Сигурдарсон цепляется за мячи, почти не проигрывает борьбу. Команда очень хорошо готова физически, плюс сейчас добавится сыгранность. Так что, думаю, результат придёт. Хотелось бы, чтобы он пришёл сегодня, потому что все ждут первой победы Валерия Георгиевича.

Сегодня прекрасный день, прекрасная погода — плюс 18, солнце. Так что всё способствует хорошему футболу со стороны «Ростова» и, конечно, ЦСКА, который набрал хороший ход. Думаю, сегодня будет интересный матч. Хочу увидеть победу «Ростова». Главное — обезопасить себя от нервной концовки сезона, а потом — готовиться к новому сезону, к победам. При хорошем стечении обстоятельств ещё можно замахнуться на еврокубки», — сказал Гамула в эфире телеканал «Наш футбол».