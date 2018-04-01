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Спортивный клуб «Красная Звезда» в Приднестровье продолжает набор в спортивные секции
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Спортивный клуб «Красная Звезда» в Приднестровье продолжает набор в спортивные секции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Спортивный клуб «Красная Звезда» открылся в начале текущего года и уже насчитывает более 200 участников, среди которых военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал.
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжается набор всех желающих в спортивные секции.
Спортивный клуб «Красная Звезда» открылся в начале текущего года и уже насчитывает более 200 участников, среди которых военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал.
Члены спортивного клуба «Красная Звезда» принимают участие в различных спортивных состязаниях региона, проводимых среди детей и взрослых. В течении текущего года они завоевали призовые места в соревнованиях по футболу, хоккею, кроссфиту, дзюдо и джиу-джитсу.
В ближайшее время военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в чемпионате мини-футбола Приднестровья, а также в состязаниях по армейскому рукопашному бою среди силовых ведомств региона.
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