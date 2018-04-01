Спортивный клуб «Красная Звезда» в Приднестровье продолжает набор в спортивные секции

Спортивный клуб «Красная Звезда» открылся в начале текущего года и уже насчитывает более 200 участников, среди которых военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал.

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжается набор всех желающих в спортивные секции.

Спортивный клуб «Красная Звезда» открылся в начале текущего года и уже насчитывает более 200 участников, среди которых военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал.

Члены спортивного клуба «Красная Звезда» принимают участие в различных спортивных состязаниях региона, проводимых среди детей и взрослых. В течении текущего года они завоевали призовые места в соревнованиях по футболу, хоккею, кроссфиту, дзюдо и джиу-джитсу.

В ближайшее время военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в чемпионате мини-футбола Приднестровья, а также в состязаниях по армейскому рукопашному бою среди силовых ведомств региона.