«Эльфийский язык» чемпионата Молдавии по футболу»

Сегодня интервью с российским голкипером Даниилом Авдюшкиным, игроком молдавского футбольного клуба «Спикул».

— Даниил, вы воспитанник академии Коноплева? — Я родился и вырос в Пензе, но футбольные университеты прошел в Академии имени Юрия Коноплева.

Молодость.

Публикация от @ avdyushka_

12 Ноя 2017 в 4:54 PST — Кто вам запомнился больше всего по тренировочному процессу? — Так как я вратарь, мне больше всего запомнился Крицюк своим отношением к тренировкам и к жизни. Тогда он был для меня объектом для подражания.

— Что вы, как вратарь, можете сказать про Илью Кутепова? — Квалифицированный центральный защитник. Я симпатизирую ему как игроку «Спартака» и сборной России. Его сейчас очень много критикуют, но он психологически устойчивый парень, и, я думаю, что он будет играть еще сильнее. За его спиной вратарям академии было спокойно. Рому Зобнина и Тимофея Маргасова также отмечу за их трудолюбие. Надеюсь, что у Ромы травмы прекратятся. С Тимофеем, так же, как и со Славой Грабом, который сейчас за «Тюмень» играет, я постоянно поддерживаю связь: перезваниваемся, списываемся.

— Перейдем к чемпионату Молдовы. Как вы в нем оказались? — У меня закончился контракт с пензенским «Зенитом» , я подписал контракт с кировским «Динамо». Мы успели даже сыграть одну игру на Кубок России, и вдруг нас собрало руководство и сообщило, что команды не будет. Для всех это был шок. Я вернулся домой. Вариантов не было. И тут где-то за месяц до закрытия трансферного окна мне позвонили и предложили вариант с высшим дивизионом Молдовы. Я даже не стал раздумывать и полетел на просмотр. Прилетел в Кишенев, тут его называют Кишэнау. Понравился тренерам, и со мной подписали контракт. Так я стал игроком футбольного клуба «Спикул».

— Название «Спикул» как-то переводится на русский? — Да, это переводится, как «колос» с молдавского. «Спикул» из села Кишкэрень. При этом сама команда базировалась в Кишинёве, а домашние матчи проводила в городе Оргеев, на арене местного футбольного клуба «Милсами». Как «Тосно» в свое время, тренировалась в Питере, а играла в Новгороде.

— А в Кишкэрене-то хоть раз побывали? — Один раз мимо проезжали, когда на выезд в город Бельцы ехали. Село как село. Там, кстати, есть стадион свой, но он не отвечал требованиям высшего дивизиона Молдовы, поэтому команда и играла в другом городе, в сорока километрах от Кишенева.

— Где-то больше десяти лет назад я путешествовал по Молдове и ее окрестностям. Однажды друзья меня сводили в ночной клуб «Сохо», который удивительный образом располагался в центре Кишинёва, в здании бывшего цирка. Есть ли он сейчас? Куда выбирались в свободное от игр и тренировок время? — Клубы тут я не ходил и не знаю, где они находятся, а вот цирк видел — он конечно в удручающем состоянии находится. Но то, что там был ночной клуб, я не знал.

— Вернемся к чемпионату. Даниил, можете сравнить уровень чемпионата Молдовы с чемпионатом России? Тот же «Шериф» в Лиге Европы попортил немало крови московскому «Локомотиву». — «Шериф» точно не затерялся бы в РФПЛ, а «Милсами» был бы в лидерах ФНЛ. Остальные — это вторая лига: команды, которые борются за выход в ФНЛ. Еще была неплохая «Дачия», но в этом году ее расформировали. Не знаю, с чем это связано. Сложилась интересная ситуация в чемпионате: вместо десяти осталось девять команд. Стали решать вопрос про замену «Дачии» нашим «Спикулом», который вылетел по результатам прошлого сезона, но в итоге нам отказали. Руководство лиги приняло решение, что нецелесообразно, чтобы одна из команд все время пропускала тур. Поэтому приняли решение сократить высший дивизион до восьми команд.

— Были слухи, что из-за этого «Спикул» тоже может расформироваться, так как найти спонсоров на дивизион А сложнее, чем на высший дивизион. — Да, все может быть.

— Будем надеяться на лучшее. А что с лимитом на легионеров? — Знаю, что он не такой жесткий, как в России, но какой именно, не скажу.

— Что было для вас удивительного в чемпионате Молдовы? — Полное отсутствие искусственных газонов. Куда бы мы не приезжали, везде были шикарные натуральные поля. Если вспомнить наш второй российский дивизион, то там, у большинства команд, не то что искусственный газон, а какие-то ковры побитые жизнью.

Что расстроило в чемпионате — это очень малое количество зрителей на матчах.

Публикация от @avdyushka_

7 Сен 2017 в 12:07 PDT — Дорого сходить на футбол? — Я тут ходил на матч Молдова — Уэльс. Билет стоит от 30 лей, на наши деньги — 100 рублей. На Бэйла и Рэмзи пришел полный стадион посмотреть. Болели очень активно. На австрийцев пришло мало народу. Все-таки тут, как и у нас, все зависит от того, кто приезжает. На Аргентину и Бразилию тоже собрались полные «Лужники».

Еще мы тут с командой проводили сборы на базе «Шерифа» — это конечно отдельный остров в чемпионате Молдовы. Инфраструктура, организация — все очень круто.

— Как думаете, в ближайшее время кто-то сможет скинуть «Шериф» с чемпионского трона? — В футболе все может быть.

— «Шериф» базируется в Тирасполе, а это уже Приднестровье. В свое время, когда я там бывал, то по обе стороны границы, которая шла через реку Днестр, стояли пограничники. Сейчас все также? — Да, все перекрыто, пограничники все так же стоят.

— Я тогда переезжал через границу в районе Вадуй-луй-Водэ — любимого пансионата генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева . — Отличный пансионат, с хорошими искусственными полями. У нас там был товарищеский матч со сборной Молдовы U-19. Приятное местечко.

— Есть отличие Приднестровья от Молдовы? — Я не заметил ничего особенного. Все друг к другу хорошо относятся. Только флаги разные. В Тирасполе еще можно увидеть российский триколор.

Был еще случай в прошлом году: я с командой ездил на товарищеский матч с «Черноморцем» в Одессу. Остановились на украинской границе. Весь автобус сидит, заходит женщина-пограничник, называет мою фамилию и просит выйти наружу. Партнеры смеются, подначивают: «Сейчас тебе там жару зададут! Прощай, друг!» Я вышел, меня спросили цель визита и отпустили, и мы поехали дальше.

— И как Одесса, жемчужина у моря? — Да мы ее и не увидели, что и обидно. База «Черноморца», на которой мы играли, находится при въезде в город. Мы сыграли матч и поехали обратно в Кишинёв.

— В Румынию гоняли? — Все собираюсь, но все никак не получается.

— Вернемся к болельщикам. На каких матчах больше всего собиралось зрителей? — Когда «Зимбру» играет против «Шерифа», и там, и там по пять-семь тысяч собирается. В среднем по стране не больше полторы тысячи ходит.

— Есть ли в Молдове ультрас и околофутбол и были ли фанаты у «Спикула»? — Такого как у нас, например, «Спартак» — ЦСКА, я не встречал. Самая большая фанатка, наверное, у «Зимбру». Тут все спокойно. Файера, если и можно увидеть, то только на матче «Зимбру» — «Шериф».

— Одно время ходила легенда, что практически все мужское население Молдовы уехало на заработки. Кто больше всего ходит на футбол в Молдове? — Очень много ходит стариков и детей, что меня тоже удивило. А вот девушек и ребят среднего возраста действительно очень мало на трибунах.

— Много красивых молдавских девушек вы встречали? — Да! Поначалу у меня глаза разбегались при взгляде на женский пол, а сейчас глаз «замылился» (смеется), спокойней стало.

Публикация от @avdyushka_

22 Окт 2017 в 3:36 PDT — Хорошо. Какой самый длинный выезд по стране и куда? — В Бельцы 130 км. Забавно, что от Кишкэрень, к которому приписан клуб «Спикул», до города Бельцы будет поближе, чем от Кишенева. На маленьком автобусе едет команда, а тренерский штаб на своих машинах обычно добирается до места игры. До Бельцы дорога занимала часа два. Я своим партнерам рассказывал, как летал по ФНЛ с «Сибирью». Они смеялись, и, кажется, не до конца верили моим рассказам о наших российских расстояниях. Когда едешь по Молдове, то видишь огромное количество виноградников, которые даже на домах растут. Очень много грецкого ореха. Летом тут очень красиво, уютно, тепло, романтично.

— Когда я был в Молдове, у меня сложилось стойкое ощущение, что брынзу там подают ко всем блюдам от супа до десерта. — Есть такое (смеется). Брынзу тут очень любят добавлять во многие блюда, я сейчас и сам с ней все салаты ем.

— Продолжим наше путешествие по культовым местам Молдовы. Вы посетили легендарные Криковские подвалы? — Вот только сегодня тренировался рядом с ними. Никак не схожу. Знаю их историю, про бочки с вином, знаю, что там под землей даже улицы проходят, по которым может КАМАЗ проехать. Местные рассказывают, что там у многих президентов, в том числе и у президента России, есть свой погреб и своя бочка с вином или коньяком. Местным жителям экскурсия по Криковским подвалам не по карману: от 300 лей, то есть от 1000 рублей. Живет это легендарное место за счет иностранцев.

— Вернемся на футбольное поле. На каком языке вы общаетесь с игроками обороны? — На русском. Тут все его понимают.

— А у вас в контракте не было условия: выучить молдавский язык? — Нет, но я сам выучил пару слов и выражений. Первое время, когда я только приехал, все вокруг общались на неизвестном мне языке. Мне было непривычно, а сейчас даже не замечаю.

— В одном из интервью вы молдавский язык назвали эльфийским. — Когда я играл за «Сибирь», у нас было два молдаванина: Виктор Головатенко Евгений Чеботару . И они между собой в раздевалке по-молдавски говорили, я называл этот язык эльфийским из «Властелина колец». Женя сейчас стал капитаном «Сибири», а с Виктором мы вместе играем в чемпионате Молдовы, он теперь в «Зимбру». С ним тут виделись пару раз, созваниваемся.

— Один из вопросов, который мы задаем в рамках нашего проекта: оцените уровень зарплат чемпионата Молдовы, относительно российского? — «Шериф», как я уже сказал, — это уровень премьер лиги, «Милсами» — наверно, ФНЛ, а в остальных клубах, я думаю, что зарплата, как в нашем втором дивизионе, у клубов, которые борются за повышение.

— В прошлом сезоне «Спикул» вылетел во второй дивизион, расскажите, как это произошло, и что было в клубе после вылета? — Чемпионат был коротким из-за снятия двух команд. Я сыграл пять матчей в чемпионате и один на кубок. Запомнился матч против «Дачии», в котором было много работы, я хоть и пропустил два гола, но мы сыграли вничью, 2:2. Еще запомнился последний матч, в нем нас устраивала ничья, потому что тогда бы мы сохраняли прописку в высшем дивизионе, но мы за семь минут до конца пропустили и проиграли. В моей карьере не было такого, чтобы команды вылетала из дивизиона, поэтому для меня это был шок. Чуть ли не до слез. Пришло очень много болельщиков, а мы не смогли их порадовать. После игры приехал президент команды, поблагодарил за работу, сказал, что мы еще будем играть в высшем дивизионе, но судьба распорядилась иначе.

Еще мне запомнилась первая игра за «Спикул», когда я впервые вышел на поле после долго перерыва. Спасибо ребятам, они поддержали меня. У нас вообще был очень дружный коллектив, жаль, что сейчас мы, скорей всего, разбредемся по другим командам.

Публикация от @avdyushka_

5 Сен 2017 в 3:53 PDT — Вы жили на базе или клуб снимал вам жилье? — Мы жили в доме президента клуба. У него в Кишиневе дом, и всех иногородних посели в нем. У каждого была своя комната. В доме был душ, кухня, где мы сами себе готовили, если не ходили есть в кафе.

— Дорого стоит поесть в Кишиневе? Первое-второе-десерт? — Около 200 рублей на наши деньги.

— Скоро чемпионат мира в России, партнеры спрашивают про него? Сами планируете посетить? — Да, ребята интересовались, что там у нас и как. Кто-то может и посетит его, у меня не получится скорее всего, хотя загадывать не буду, может и слетаю на матчи в Саранск.

— Последний вопрос, Даниил, который мы всем задаем, болеете ли вы за какой-нибудь футбольный клуб? — В детстве болел за «Спартак».

— То есть, когда он наконец-то выиграл чемпионство, вы престали за него болеть? — Я уже отношусь к нему нейтрально, но был рад за своих старых партнеров: Илью Кутепова и Романа Зобнина, что они стали чемпионами.

А я болел за «Спартак» при Старкове, Федотове, Черчесове, когда постоянно были вторыми. Самую лучшую игру, на мой взгляд, красно-белые показывали при Федотове — она была яркая, для болельщиков. Тогда вернулись в групповой этап Лиги Чемпионов, когда, если помните, у Григорьича телефон с гимном Лиги Чемпионов на пресс-конференции звонил. Интересное было время.

Напоследок, я бы хотел отвлечься от футбола и выразить соболезнования всем близким и родным, кого постигло горе в Кемерово. Мы с вами, примите наши искрение соболезнования, а все, кто попал в больницу, поскорей поправляйтесь.