Ещё
Немецкий футбольный клуб обвинили в защите «путинского друга»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкий футбольный клуб обвинили в защите «путинского друга» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Футбольный клуб «Ганновер 96», выступающий в немецкой бундеслиге, продолжает противостояние со своими болельщиками, защищая «путинского друга» — экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, пишет Bild.
Таблоид пишет, что ранее руководство клуба запрещало своим болельщикам проносить на трибуны оскорбительные транспаранты. При этом плакаты, которыми болельщики выражали свое собственное мнение, разрешались. В частности, на трибунах появился баннер с призывом к президенту клуба Мартину Кинду уйти со своего поста, передает RT со ссылкой на Bild.
Но перед началом игры с «Лейпцигом» у болельщиков «Ганновера» изъяли 40 транспарантов, среди которых, как пишет немецкое издание, были такие, на которых «фанаты всего лишь воспользовались своим правом на свободное выражение мнения».
В частности, один из баннеров касался председателя наблюдательного совета клуба «Ганновер 96», экс-канцлера Германии Герхарда Шредера: «Введите санкции против России и ее пособников!» Этот баннер на стадион проносить не разрешили.
К тому, чтобы ввести санкции против Шредера, призывал, в частности, глава МИД Украины Павел Климкин, пишет таблоид. На вопрос о том, почему баннер был запрещен, представитель футбольного клуба ответил изданию, что «Ганновер 96» — это «не платформа для политических заявлений».
Отметим, что ранее Берлин скептически воспринял предложение Киева ввести санкции против Шредера.
В марте Шредер отказался пересматривать отношение к Владимиру Путину, несмотря на критику в адрес экс-канцлера из-за дружбы с российским лидером.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Первый канал временно убрал из эфира «Вечерний Ургант» и КВН Россия отказалась сворачивать программы культурного обмена с Британией WCF решила заступиться за Крушельницкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА предупредил «Зенит»6
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ9
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным54
Ибрагимович забил в США с 40 метров10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение