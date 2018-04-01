Первые 5 км: весенний забег в Москве собрал тысячи человек

Более пяти тысяч любителей здорового образа жизни утром в день смеха собрались рядом со стадионом Лужники и пробежали свои первые этой весной пять километров. Кто пришел первым, и что помешало марафонцам поставить рекорд на открытии сезона, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова

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Столбик термометра едва преодолел рекорд этой весны и поднялся чуть выше нуля, но тех, кто не может жить без бега, это не остановило. Футболист Алексей Смертин привел на старт почти целую сборную из родных.

«Вот супруга, сын, девушка сына. Мамы не хватает. На следующий год она тоже побежит!», — сказал Смертин.

Дистанция — пять километров, поэтому для многих целью было не просто добежать, а показать результат. Забег стартовал на улице Лужники, затем марафонцы пробежались по Лужнецкой набережной, свернули на Комсомольский проспект, и некоторые из них уже через 14 минут фишировали.

Среди мужчин первым стал Иван Панферов, из девушек лучшей второй год подряд — Юлия Канякина. Но собой победители остались не до конца довольны: есть, куда стремиться.

«По ощущениям бежалось как зимой на соревнованиях. Пришлось надеть одежду потеплее. Из-за этого не получилось пробежать даже близко с личным рекордам. Зато удалось выиграть», — сказазала победитель забега «Апрель 5 км» среди женщин Юлия Канякина.

«Я вчера тренировался и 40 километров пробежал. Сегодня не торопился, за 25 минут пробежал!», — сказал Алексей Раевский.

Следующая цель марафонцев — покорить «Лисью гору». Это название очередного забега, который состоится через две недели в Битцевском лесу.

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