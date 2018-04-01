Следствие по делу о смерти пермской модели в Китае продлили до конца июня

Мама пермской модели Влады Д., которая умерла в Шанхае 27 октября прошлого года, сообщила, что Следственный комитет России продлил расследование причин смерти ее дочери на три месяца — до конца июня 2018 года. По словам женщины, следователи не могут завершить работу из-за того, что китайская сторона предоставила им не все нужные сведения.

— Мне наконец отдали телефон и вещи Влады, но почему умерла моя дочь, я до сих пор не знаю, — рассказала корреспонденту 59.ru мама Влады Оксана Д. — Накануне я общалась со следователями. Они сказали, что не могут завершать расследование из-за того, что до сих пор не получили нужные им документы из Китая. Расследование дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» продлено до конца июня.

Влада Д. работала в Шанхае по контракту с модельным агентством Esee. Она участвовала в модных показах и фотосъемках. Вечером 25 октября на репетиции показа ей стало плохо — поднялась температура. Владу увезли в больницу, а затем перевели в реанимацию. Девушки не стало утром 27 октября.

Ранее 59.ru публиковал все, что известно о смерти пермской модели в Шанхае.