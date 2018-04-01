Ринат Билялетдинов: «Было мало времени»

Экс-главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов , покинувший клуб в субботу, рассказал о причинах последних неудач команды.

— Когда приходил, говорил ребятам, что надо играть на победу, — заявил Билялетдинов. — Ничьи абсолютно не должны нас устраивать. Чтобы ликвидировать отставание в таблице, команда должна идти вперед и забивать. Так просто сделать это не получилось.

— Почему же?

— Наверное, где-то не хватило мастерства и удачи. Мало времени было. Канунников появился только недавно; подписали польского нападающего, но его возможности до конца были не изучены. Сыграться времени не было, поэтому играли с листа. А Маркович, который был в обойме с начала сезона, пропустил три недели из-за травмы. Поэтому остались без нападающих, и это еще одна причина. Выпадает какой-то компонент, теряется быстрота и не получаются голевые моменты. Особняком стоит матч со "Спартаком" ("СКА-Хабаровск" проиграл со счетом 0:1. — Прим. «СЭ»). ( Евгений БЕЛОУСОВ

Полностью интервью Билялетдинов — в ближайшее время в «СЭ»