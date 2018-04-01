«Крылья Советов-2» уступили «Мурому» в контрольной игре 

Волга Ньюс: последние новости

Самарский проект занял второе место на всероссийском конкурсе стартапов

В Самаре за сутки выпало рекордное количество осадков

6 мая на "Самара Арене" пройдет второй тестовый матч в присутствии 45 тыс зрителей