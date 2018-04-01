«Крылья Советов-2» уступили «Мурому» в контрольной игре 

О товарищеской игре команды договорились на турецком сборе и включили ее в план подготовки заранее. Матч состоялся в пятницу, 30 марта, на стадионе им. Виктора Лосева. Самарцы выставили на игру основной состав, смотрелись неплохо, но уступили с минимальным счетом — 0:1. Единственный мяч муромцы забили после перерыва.
После матча игроки «КС-2» получили два выходных и в понедельник снова соберутся на клубной базе, где продолжат подготовку к матчу с "КамАЗом" из Набережных Челнов, которая состоится 10 апреля.
"КС-2": Любаков, Масальский, Нестеров, Ермолаев, Киреев, Киселев (Косарев, 46'), Ежов (Шамаев, 46'), Кудряшов, Дмитрюк (Давыдов, 46'), Бурюкин, Визнович.