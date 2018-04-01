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Фримпонг: «Насри — идиот»
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Фримпонг: «Насри — идиот» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник Эммануэль Фримпонг рассказал об отношениях с экс-партнёром по «Арсеналу» Самиром Насри. Все началось с поражения от «Ливерпуля» (0:2) в дебютном сезоне ганского футболиста.
— После окончания игры мы были в раздевалке и ожидали, что Арсен Венгер придет разгневанным, — приводит слова Фримпонга The Telegraph. — Но он был спокоен, но по какой-то причине подошел Насри и заявил: «Мы проиграли из-за тебя». Я был молод, особо не понимал, что делаю, и очень расстроился. Я чувствовал себя так, будто всех подвел.
Он всегда ко мне придирался, если на тренировке я не отдавал ему пас, и однажды даже сказал: «Я могу тебя купить, если захочу». Если честно, наверное, в то время он действительно мог это сделать, но все же.
Мне не нравится Насри, потому что он идиот. Пустой и банальный. Я бы никогда такого не зауважал, — добавил Фримпонг.
В феврале 2018 года Насри был дисквалифицирован за использование допинга. 26-летний Фримпонг играет на Кипре за «Эрмис».
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