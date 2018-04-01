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Рейнгольд: «Фернандо забил сумасшедший мяч. Невозможно, чума»
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Рейнгольд: «Фернандо забил сумасшедший мяч. Невозможно, чума» 

SPORT24.ru 47 минут назад
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором красно-белые в Москве обыграли «Тосно» (2:1). Один из голов москвичей забил полузащитник Фернандо, чей гол Рейнголд назвал сумасшедшим.
«Я всю игру нервничал. Матч нужно разложить на два тайма. Первый тайм «Спартак» играл плохо, ошибок — ужас. Пауза, связанная с матчами сборных, на руку только врагу. Футболисты теряют тонус и столько ошибок. Что ни передача — то чужому.
Второй тайм «Спартак» провел прилично. И «Тосно» — молодец. Команда боролась, атаковала. Я получил удовольствие, и была интрига.
Еще хочу сказать, что Фернандо забил сумасшедший мяч. Невозможно, чума! Что Хабаровску, что «Тосно».
Смотрел и думал, что «Спартак» обязательно сделает «сюрприз» на благо нашего футбола. Как без интриги и пропущенного мяча на ровном месте? Пенальти был. Почему Кутепов смотрит в спину Погребняку? Хочется его спросить на разборе игры. Какой же ты центральный защитник, если не умеешь играть персонально? Как можно смотреть нападающему в спину, когда он в штрафной? Игрок сборной! Да какой там сборной. Только если России. Я потрясен игрой Кутепова.
Наконец-то я увидел во втором тайме Промеса. Он сыграл очень сильно. Отдал голевой пас. Были другие острые передачи. Прибавил на глазах.
Зе Луиш не шикарно провел матч, но старался и помогал своей обороне. Работал много. Я ему благодарен, хотя видно, что он не в оптимальной форме.
Адриано — это класс. Игрок выдающегося европейского уровня. Я за ним внимательно наблюдаю. В некоторых моментах он играет виртуозно. Но в некоторых моментах Юрченко выручил. Показалось, что даже случайно», — цитирует Рейнгольда.
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