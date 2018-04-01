Моуринью: «За „Манчестер Сити“ невозможно угнаться»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что его команда прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном.

"В прошлом сезоне мы завоевали трофеи (Кубок лиги и Лигу Европы — прим.), но заняли только шестое место в Премьер-лиге. В этом году мы хотим финишировать вторыми, набрав на 10 очков больше, больше забив и меньше пропустив. Есть клуб, за которым практически невозможно угнаться. В других лигах мы боролись бы за чемпионство.

Мы проводим положительный сезон. Есть ещё Кубок Англии, за который мы будем сражаться", — цитирует Моуринью BBC.