Танцующие роботы бьют рекорды

В Книге рекордов Гиннесса полно очень странных достижений, и это одно из них. Недавно итальянская телеком-компания TIM стала спонсором нового мирового рекорда по самому большому в мире числу одновременно танцующих роботов. Рекорд был установлен 1 февраля 2018 года на задворках музыкального фестиваля Сан-Ремо в Риме. В рамках этого действа одновременно станцевали 1372 робота Alpha 1S от UBTECH Robotics. Вот как это было:

Вообще в последнее время такие рекорды ставятся ежегодно. Вот предыдущий рекорд, установленный в китайском Гуанчжоу 17 августа 2017-го: тогда 1069 роботов Dobi плясали в течение 1 минуты 16 секунд. Изначально их было 1100, но 31 Dobi упал.

Они в свою очередь побили рекорд 2016 года, когда в Книгу рекордов Гиннесса попали 1007 роботов от Ever Win Company, станцевавших на одном из пивных фестивалей в Китае: