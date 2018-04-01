Чех вне заявки на матч против «Сток Сити» и может пропустить матч с ЦСКА

Как сообщает Mirror, у Чеха повреждение паха. Место в воротах займет Давид Оспина, а в запасе будет находиться Мэтт Мэйси. Издание также указывает, что теперь участие Чеха в матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА также под вопросом.

Состав «Арсенала»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Чемберс, Монреаль, Рэмзи, Эльнени, Уилшер, Озил, Обамеянг, Уэлбек.

Запасные: Мэйси, Косьелни, Мхитарян, Ляказетт, Ивоби, Джака, Колашинац.

Матч «Арсенал» — «Сток Сити» начнется в 15:30 по Москве. 5 апреля «канониры» примут ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, эта игра начнется в 22:05 по Москве.