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Токранов вернулся в состав «Ак Барса» и сыграет с «Трактором»
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Токранов вернулся в состав «Ак Барса» и сыграет с «Трактором» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Казанский «Ак Барс» назвал состав на вторую игру финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции с челябинским «Трактором». Защитник Василий Токранов, из-за травмы пропустивший три последних матча, вернулся в строй. Он заменил в составе Романа Манухова.
Гарипов (Шарыченков);
Марков — Яруллин, Клинкхаммер — Ландер — Азеведу;
Батыршин — Лямкин, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Охтамаа — Токранов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов;
Сидоров, Глухов — Свитов — Косов.
Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».
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