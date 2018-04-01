Токранов вернулся в состав «Ак Барса» и сыграет с «Трактором»

Казанский «Ак Барс» назвал состав на вторую игру финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции с челябинским «Трактором». Защитник Василий Токранов , из-за травмы пропустивший три последних матча, вернулся в строй. Он заменил в составе Романа Манухова Гарипов (Шарыченков); Марков — Яруллин, Клинкхаммер — Ландер — Азеведу; Батыршин — Лямкин, Зарипов — Ткачёв — Галиев; Охтамаа — Токранов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов; Сидоров, Глухов — Свитов — Косов. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».