«Балтика» не смогла вылететь из Владивостока из-за неполадок с самолетом

«Балтика» не смогла вылететь из Владивостока после матча 30-го тура ФНЛ с «Луч-Энергией», передает пресс-служба калининградского клуба.

Причиной этой послужили технические неисправности самолета, на котором команда должна была отправиться домой.

"Сначала рейс перенесли на несколько часов, но потом выяснилось, что самолет починить не удалось. Балтийцы будут покидать Дальний Восток другими рейсами. Первая группа (футболисты «Балтики») вылетит в Москву 2 апреля, вторая (тренеры и административный состав) — 3 апреля", — говорится в заявлении.

Матч «Луч-Энергия» — «Балтика» завершился вничью со счетом 0:0.