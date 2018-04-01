Ещё
«Балтика» не смогла вылететь из Владивостока из-за неполадок с самолетом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Балтика» не смогла вылететь из Владивостока из-за неполадок с самолетом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Балтика» не смогла вылететь из Владивостока после матча 30-го тура ФНЛ с «Луч-Энергией», передает пресс-служба калининградского клуба.
Причиной этой послужили технические неисправности самолета, на котором команда должна была отправиться домой.
"Сначала рейс перенесли на несколько часов, но потом выяснилось, что самолет починить не удалось. Балтийцы будут покидать Дальний Восток другими рейсами. Первая группа (футболисты «Балтики») вылетит в Москву 2 апреля, вторая (тренеры и административный состав) — 3 апреля", — говорится в заявлении.
Матч «Луч-Энергия» — «Балтика» завершился вничью со счетом 0:0.
Газета.Ru: последние новости
Две самые удаленные друг от друга команды ФНЛ сыграли вничью Головин: ЦСКА постарается сократить отставание от "Локомотива" В Самаре из-за сильного снега ведутся работы над полем для матча со "Спартаком"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ5
УЕФА предупредил «Зенит»19
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут109
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение