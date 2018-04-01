Ринат Билялетдинов: «Нехватка уверенности — основная проблема „СКА-Хабаровска“

Экс-главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов , покинувший клуб в субботу, рассказал о причинах последних неудач команды.

— Когда приходил, говорил ребятам, что надо играть на победу, — заявил Билялетдинов. — Ничьи абсолютно не должны нас устраивать. Чтобы ликвидировать отставание в таблице, команда должна идти вперед и забивать. Так просто сделать это не получилось.

Наверное, где-то не хватило мастерства и удачи. Мало времени было. Канунников появился только недавно; подписали польского нападающего, но его возможности до конца были не изучены. Сыграться времени не было, поэтому играли с листа. А Маркович, который был в обойме с начала сезона, пропустил три недели из-за травмы. Поэтому остались без нападающих, и это еще одна причина. Выпадает какой-то компонент, теряется быстрота и не получаются голевые моменты. Особняком стоит матч со "Спартаком" ("СКА-Хабаровск" проиграл со счетом 0:1. — Прим.).

— Передавали дела преемнику?

— Я даже не интересовался, кто меня сменил. Все произошло довольно быстро. Только недавно все были довольны и рады, ребята настраивались в раздевалке в приподнятом настроении, проблески появились, и молодые парни все больше верили в себя. Вообще нехватка уверенности — основная проблема, и устраняют ее победы. Выиграть вчера было бы здорово, но на победу не наиграли. Не хватает индивидуального мастерства и коллективных действий. Брак мешает. Все сразу по мановению волшебной палочки не появляется. Нужны терпение и индивидуальный подход. Если успех необходим сразу, требуются большие деньги, чтобы пригласить готовых игроков. Если же готовить своих, нужно значительно больше времени.

— Ваши дальнейшие планы?

— Пока никаких. Только вернулся домой, с удовольствием отдыхаю. Разгребаем сугробы с внуками и внучками. Время анализа понемногу подступает, но надо еще выждать некоторое время после матча с «Ахматом». А то сейчас звонки идут и идут. Придет другая информационная волна, вы переключитесь на другие новости.

Ринат Билялетдинов в декабре прошлого года возглавил «СКА-Хабаровск».