Патриарх Кирилл в Вербное воскресенье напомнил россиянам о кротости

"Сегодня, когда мы мысленно представляем Спасителя, царя царей, кротко входящего в Иерусалим на ослике, символизирующем не силу, а слабость, мы должны задать себе вопрос: а хотим ли мы сейчас, чтобы по слову апостола Павла «Бог был близок»? Если хотим, то давайте попытаемся стать кроткими, и через это усилие мы заботу о своей безопасности, о своем месте в этом мире передаем в руки Божии", — сказал патриарх Кирилл в своей проповеди после богослужения.

По его словам, кротость «не делает человека слабее, а напротив, человеческие силы умножает силой Божией и дает возможность достигать великих результатов не силой, а смирением».

"Кто-то скажет: люди не поймут. Если я буду кротким, меня ведь наверняка обидят, где-то помешают моей карьере, а кто-то у виска пальцем покрутит. Уж так далек образ кротости от нынешних псевдокультурных идеалов времени нашего!" — отметил предстоятель. «Но над кротким человеком особое Божие благословение: то, что кроткий человек не может взять нахрапом, силой, властью, ему Бог дает своей силой. И тогда, когда кажется, что кроткий безоружен перед другими, его Бог защищает», — подчеркнул патриарх.

По словам патриарха, «исторический ландшафт нашей страны украшен многими примерами кротости». «Мы имеем множество примеров: писателей, философов, художников, людей кротких, которым было совсем не просто жить, но которые вошли в историю именно потому, что были талантливы и жили по Божиему закону, служили ближним», — пояснил он.

После праздника Входа Господня в Иерусалим последует Страстная неделя, когда вспоминаются страдания и крестная смерть Спасителя.