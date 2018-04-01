Как москвичам помогают говорить с кошками на одном языке

В Москве набирает популярность деятельность волонтеров, которые пристраивают бездомных животных. В столице действует самый большой частный приют для кошек в России, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.

В плотном деловом графике Григорий находит время, чтобы навестить питомцев своего приюта. Он открыл его четыре года назад. Идея пришла спонтанно: решил взять домой кошку и кота из передержки, приехал за ними и ужаснулся, в каких условиях те живут. Тогда и решил сделать все по-другому.

«В нашем приюте более 500 кошек, у нас самый большой приют в России, один из крупнейших в Европе. Есть два пути (как животные попадают в приют): это бездомные животные, которых находят волонтеры и приносят в приют, другая часть тех, кто к нам попадает, это бывшие домашние», — говорит основатель приюта «Муркоша» Григорий Добрый.

Здесь у каждого обитателя — отдельный вольер. Уборка — каждый день, замена воды — дважды в сутки, и регулярные осмотры ветеринара. В приюте трудятся две сотни волонтеров и 30 штатных сотрудников. С кошками они говорят буквально на одном языке.

Вновь прибывших животных помещают в боксы. В каждом — индивидуальная подача воздуха, чтобы не допустить возможного заражения. Кошек проверяют на вирусы, делают им прививки и стерилизуют.

«Здесь 21 день находится котик. Если у него есть какие-то заболевания, они за это время проявляются, и мы тогда везем животное на обследование в клинику. Если ничего такого не проявляется, котик выпускается на первый этаж, в выставочную комнату», — говорит сотрудник приюта «Муркоша» Мария Маленко.

Об этих кошках люди узнают из интернета. У Григория большой опыт в рекламном бизнесе. Личные истории, фото на сайтах и в соцсетях. Однако прежде чем забрать животное, потенциальные хозяева проходят собеседование.

«Животных мы отдаем по договору — это безвозмездный договор отслеживания дальнейшей судьбы. То есть по этому договору человек обязан раз в несколько месяцев присылать нам небольшой отчет с фотографиями и видео», — говорит основатель приюта.

Людмила Бодрова в приюте фотографировала питомцев и не удержалась — первую же модель забрала домой. Потом приехала еще за одной кошкой. Сегодня шестилетняя Коша очень любит играть. У трехлетней Бони — другие интересы. «Играть она не очень любит, но ей нравится обниматься. Всегда сидит рядом, когда я дома», — говорит хозяйка.

Более сотни животных каждый месяц уезжают из приюта на руках своих новых хозяев. Всего удалось пристроить уже свыше трех тысяч кошек.

В приюте регулярно проходят дни открытых дверей — когда можно прийти и присмотреть домашнего питомца.

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