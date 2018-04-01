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Ринат Билялетдинов: «Было мало времени»
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Ринат Билялетдинов: «Было мало времени» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов, покинувший клуб в субботу, рассказал о причинах последних неудач команды.
— Когда приходил, говорил ребятам, что надо играть на победу, — заявил Билялетдинов. — Ничьи абсолютно не должны нас устраивать. Чтобы ликвидировать отставание в таблице, команда должна идти вперед и забивать. Так просто сделать это не получилось.
— Почему же?
— Наверное, где-то не хватило мастерства и удачи. Мало времени было. Канунников появился только недавно; подписали польского нападающего, но его возможности до конца были не изучены. Сыграться времени не было, поэтому играли с листа. А Маркович, который был в обойме с начала сезона, пропустил три недели из-за травмы. Поэтому остались без нападающих, и это еще одна причина. Выпадает какой-то компонент, теряется быстрота и не получаются голевые моменты. Особняком стоит матч со "Спартаком" ("СКА-Хабаровск" проиграл со счетом 0:1. — Прим. «СЭ»). (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полностью интервью Билялетдинов — в ближайшее время в «СЭ»
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