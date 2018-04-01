Клопп ожидал удаления Мане

В первом тайме Мане получил жёлтую карточку за симуляцию. После перерыва сенегалец около своей штрафной намеренно схватил мяч рукой, но арбитр пожалел футболиста и не показал повторное предупреждение.

"Мане не нырял. Невозможно симулировать, если имеет место быть контакт. Контакт был, 100%. Садио хотел остаться на ногах, но не получилось.

В ситуации после перерыва, думаю, там был фол против Мане. Затем он принял неверное решение, схватив мяч руками. Я подумал: «Всё, au revoir, увидимся позже. Конечно, я думал, что Садио удалят», — цитирует Клоппа Sky Sports.