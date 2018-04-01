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Клопп ожидал удаления Мане
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Клопп ожидал удаления Мане 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что ожидал удаления Садио Мане в субботнем матче с «Кристал Пэлас».
В первом тайме Мане получил жёлтую карточку за симуляцию. После перерыва сенегалец около своей штрафной намеренно схватил мяч рукой, но арбитр пожалел футболиста и не показал повторное предупреждение.
"Мане не нырял. Невозможно симулировать, если имеет место быть контакт. Контакт был, 100%. Садио хотел остаться на ногах, но не получилось.
В ситуации после перерыва, думаю, там был фол против Мане. Затем он принял неверное решение, схватив мяч руками. Я подумал: «Всё, au revoir, увидимся позже. Конечно, я думал, что Садио удалят», — цитирует Клоппа Sky Sports.
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