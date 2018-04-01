Как сломали Виктора Антипина. Ужасная травма российского защитника в НХЛ (видео) 

1. ТРАВМЫ РОССИЯН
Вот так разом сборная России потеряла сразу двух игроков НХЛ, которых реально хотели пригласить на чемпионат мира. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов был очень хорош, проводил все матчи нон-стоп, пока его клуб рвался в плей-офф. Но тут в игре с «Чикаго», в которой Варли буквально стоял на ушах (5:0 к концу третьего периода), в него въехал словак Томаш Юрко. В итоге Варламов покинул лед, а теперь выяснилось, что у него травма нижней части тела, и Семен выбыл до конца сезона.
Да, такое смелое заявление врачей. И даже без разницы, попадет ли «Колорадо» в плей-офф. А пока «Эвеланш» не попадают, находясь вне зоны «уайлд-кард». Вообще Варламову жутко не везет, его и так замучили хронические травмы паха, коленей, а тут — еще одна напасть. Хорошо, что есть контракт и на следующий сезон 2018-19, а то все было бы совсем плохо.
Ну и жесть дня — травма защитника «Баффало» Виктора Антипина, которого тоже хотели вызывать на чемпионат мира. Антипин очень неудачно сыграл с шайбой у борта, не просто откинув ее в сторону, но и крутанувшись на месте как фигурист. А в него уже шел форвард «Нэшвилла» Скотт Хартнелл, который завершил силовой прием — да так ужасно, что Витя со всей силы ударился головой об заградительное стекло.
Шокирующая ситуация, и об этом можно было прочитать по ошарашенным лицам хоккеистов. Там, на льду, без сознания лежал Антипин, а вокруг него собралась целая толпа врачей и сервисменов. В итоге россиянина положили на носилки, унесли со льда и доставили в ближайшую больницу. Сезон для Антипина тоже завершен, а контракт в НХЛ ($0,925 млн) подошел к концу. На его месте я бы вернулся в «Магнитку», но сейчас нужно думать в первую очередь о здоровье. Это невероятное и драматическое стечение обстоятельств.
2. МАТЧ ПАНАРИНА
Однажды Артемий Панарин сказал мне в интервью, что передачи для него имеют не меньшую, а даже большую ценность, чем голы. Причем это было уже после того, как он в матче с «Нью-Джерси» сделал пять первых пасов, что в истории НХЛ удавалось только избранным.
И вот — еще один гениальный матч Панарина. Теперь он сделал четыре передачи в игре с «Ванкувером» (4:5 ОТ), то есть организовал все голы своей команды.
Что еще важно, Панарин повторил своей бомбардирский рекорд в НХЛ за сезон. Два года назад в «Чикаго» у него тоже было 77 очков. Но теперь Артемий может это достижение перекрыть, и он ведь теперь играет не в «Чикаго», не в тройке с Патриком Кейном. А где сейчас «Блэкхокс» и сам Кейн — лишний раз напоминать не нужно. Кстати, еще три очка, и Панарин обгонит Рика Нэша (79) и установит клубный рекорд «Коламбуса» для игрока в одном сезоне. Это будет мега-круто.
3. ДЕБЮТ ТОЛВАНЕНА
Наш пострел везде поспел. 18-летний Эли Толванен начал сезон в «Йокерите», с которым в итоге дошел до второго раунда Кубка Гагарина. Набрал 36 (19+17) очков в регулярном чемпионате, еще 7 (6+1) — в плей-офф. 25 голов в нашей лиге в таком возрасте — это космическая цифра.
Кроме этого, Толванен выступал на этапах Евротура (2+1), играл на молодежном чемпионате мира (1+5), блистал на Олимпиаде (3+6), а теперь вот уехал играть за «Нэшвилл», с которым может дойти до финала Кубка Стэнли. А если не дойдет, то приедет уже на взрослый чемпионат мира в Данию. Может, у финнов существует три близнеца Толванена, и они их меняют как в цирке, отправляя на разные соревнования?
Я бы мог воскликнуть: «Вау, откуда у этого парня столько энергии?» Но тут нечему удивляться. Вспоминаю, как Малкин в сезоне 2005-06 тоже играл во всех соревнованиях подряд — от Олимпиады до молодежного чемпионата мира. Это говорит о том, что Толванен тоже вырастет в большого звездного игрока. Ну а в дебютной игре за «Нэшвилл» он отметился только одним силовым приемом, хотя получил 13:34 минуты на льду и 1:17 в большинстве. Эли выходил в первом звене с Джохансеном и Арвидссоном, что тоже говорит о большом доверии со стороны тренера. Этот игрок должен вырасти в большую звезду «Предаторз».
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Артемий ПАНАРИН (Коламбус)
Набрал 4 (0+4) очка в матче с «Ванкувером» (4:5 ОТ)
2** — Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Монреалем» (5:2)
3*** — Антон СЛЕПЫШЕВ (Эдмонтон)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Калгари» (2:3)
Общий зачет по сезону*:
83 — Малкин
76 — Кучеров
72 — Овечкин
60 — Панарин
55 — Радулов
53 — Кузнецов
51 — Бобровский
45 — Дадонов
44 — Тарасенко
38 — Василевский
33 — Варламов
32 — Бучневич
28 — Проворов
22 — Худобин
21 — Анисимов
20 — Сергачев
19 — Задоров
16 — Наместников, Орлов, Зайцев
14 — Куликов
12 — Якупов
10 — Слепышев
8 — Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак
6 — Емелин
4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев
3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников
2 — Кулемин
* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл
ТАБЛО ДНЯ Каролина — Рейнджерс — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Скиннер — Спроул (НАМЕСТНИКОВ), Хэйз
К: Зыков (0+0; -1, 0, 1, 11.38)
Р: Бучневич (0+0; -1, 0, 0, 14.40)
Наместников (0+1; +1, 0, 2, 10.41)
Ванкувер — Коламбус — 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0)
Арчибальд, ГОЛДОБИН, Йокинен, Хорват, Эдлер — Джонс (ПАНАРИН), Дюбуа (ПАНАРИН), Веренски (ПАНАРИН), Аткинсон (ПАНАРИН)
В: Голдобин (1+0; +2, 0, 1, 13.40)
К: Панарин (0+4; 0, 0, 2, 21.38)
Бостон — Флорида — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Холден, Дебраск, Донато, Бержерон, Дебраск — Макгинн
Ф: Дадонов (0+0; -1, 0, 3, 18.56)
Мамин (0+0; -1, 0, 0, 11.44)
Питтсбург — Монреаль — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Шири, Хорнквист, Хагелин (МАЛКИН), Кессел (МАЛКИН), Шихан — Петри, Друэн
П: Малкин (0+2; 0, 0, 3, 20.10)
М: Щербак (0+0; -1, 0, 0, 12.40)
Аризона — Сент-Луис — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Шенн, Паник, Экман-Ларссон, Чикран, Голигоски, Риналдо
СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 6, 15.43)
Барбашев (0+0; 0, 0, 1, 16.28)
Нэшвилл — Баффало — 4:7 (2:1, 2:5, 0:1)
Суббан, Уотсон, Террис, Бонино — Поминвилль, О’Райли, Окпосо, Райнхарт, Райнхарт, Окпосо, Райнхарт
Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 14.39)
Б: Антипин (0+0; 0, 0, 0, 9.05)
Детройт — Оттава — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Ларкин, Атанасиу (СВЕЧНИКОВ)
Д: Свечников (0+1; +2, 2, 1, 11.08)
Торонто — Виннипег — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
Марло — Моррисси, Бафлин, Копп
Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 2, 19.39)
Даллас — Миннесота — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Спецца (РАДУЛОВ), Клингберг, Факса, Сегин — Паризе
Д: Радулов (0+1; +3, 2, 5, 20.37)
Калгари — Эдмонтон — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Хэмилтон, Хэтавэй, Бэклунд — СЛЕПЫШЕВ, Каммаллери
Э: Слепышев (1+0; +2, 0, 5, 11.32)
Нью-Джерси — Айлендерс — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
Нейсен, Холл, Холл, Коулман — Фриц, Бовилье, Вагнер
Вегас — Сан-Хосе — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Теодор, Линдберг, Карлссон — Павелски, Власик
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург — 95 (42+53), Маккиннон Колорадо — 93 (38+55), ЖируФиладельфия — 93 (27+66), Копитар Лос-Анджелес — 90 (35+55)…
ОВЕЧКИН Вашингтон — 83 (45+38), ПАНАРИН Коламбус — 77 (26+51), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 77 (25+52), РАДУЛОВ Даллас — 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 63 (31+32), ДАДОНОВ Флорида — 60 (26+34).