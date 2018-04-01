УЕФА вынес предупреждение «Зениту» за несвоевременный приход Полоза на допинг-контроль

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом» прошла в Глазго 15 февраля и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. 26-летний футболист провел всю встречу на скамейке запасных. В воскресенье один из Telegram-каналов сообщил, что Полоз «сбежал от инспекторов допинг-контроля в раздевалку», но через некоторое время вернулся.

"Данная информация не совсем соответствует действительности. Да, УЕФА вынес предупреждение клубу, это стандартная процедура, когда в той или иной мере у допинг— офицера остаются замечания после игры. В данном случае футболиста не успели остановить, а Дмитрий Полоз, естественно, на эмоциях направился в раздевалку, и после того, как он переступил ее порог, уже оперативно сработал медицинский штаб команды — нападающий «Зенита» не провел в раздевалке и минуты. Поэтому решение УЕФА носит только предупредительный характер", — рассказали в пресс-службе.

В клубе также добавили, что это произошло из-за технических проблем, связанных с логистикой стадиона. Раздевалки на стадионе «Селтик Парк» располагаются очень близко от выхода игроков на поле, поэтому неосведомленный Полоз успел до них дойти, не зная, что ему нужно на допинг— контроль.

"Зенит" обыграл «Селтик» в двухматчевом противостоянии в 1/16 финала Лиги Европы — 0:1 в гостях, 3:0 дома. В 1/8 финала петербургский клуб проиграл немецкому «Лейпцигу» — 1:2 в гостях, 1:1 дома.