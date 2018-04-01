Юная спортсменка из Химок установила еще два рекорда России

Юная жительница подмосковных Химок Варвара Черняк в очередной раз вписала свое имя в Книгу рекордов России, теперь девочка официально больше всех в стране подтягивается уголком и максимально быстро преодолевает расстояние в 500 ступеней, сообщается на сайте городской администрации.

«Книга рекордов России зафиксировала еще два достижения шестилетней химчанки. Варвара десять раз подтянулась уголком и за 4 минуты 4 секунды преодолела расстояние в 500 ступеней», — отмечается в материале.

Варвара Черняк ходит в детский сад №37 «Лучик» в микрорайоне Подрезково, занимается спортом. Теперь на счету юной спортсменки семь подтвержденных рекордов.

Ранее Черняк становилась обладательницей высших достижений по подтягиваниям на перекладине (16 раз), по приседаниям (507 раз), по отжиманиям от пола за минуту (44 раза), поднятию ног из положения виса на шведской стенке за один подход (100 раз) и удержанию силового уголка на полу (112 секунд).