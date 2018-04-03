Ещё
Стадион в Екатеринбурге на 95 процентов готов к проведению ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стадион в Екатеринбурге на 95 процентов готов к проведению ЧМ-2018 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
После проведения тестового матча 1 апреля оргкомитет поставил высокую оценку качеству сталиона в Екатеринбурге. На арене пройдут матчи ЧМ— 2018.
Готовность стадиона была оценена в 50 процентов. Существующие недоработки связаны с питанием, уборкой мусора, установкой урн, а также указателей на парковках.
Первый тестовый матч на стадионе Екатеринбурга прошел 1 апреля между «Уралом» и «Рубином» в рамках чемпионата России, передает информагентство Nation News.
Вечерняя Москва: последние новости
Шесть тысяч московских «серебряных» волонтеров окажут помощь при проведении ЧМ-2018 Новый каток возведут в московской Олимпийской деревне к 2019 году Пассажир самолета, пролетая над Эгейским морем, снял на видео НЛО
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы претенденты на проведение ОИ-20265
Сборную России лишили серебра53
Голый заезд22
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Кокорин обвинил Дзюбу во лжи
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение