Стадион в Екатеринбурге на 95 процентов готов к проведению ЧМ-2018

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

После проведения тестового матча 1 апреля оргкомитет поставил высокую оценку качеству сталиона в Екатеринбурге. На арене пройдут матчи ЧМ— 2018.

Готовность стадиона была оценена в 50 процентов. Существующие недоработки связаны с питанием, уборкой мусора, установкой урн, а также указателей на парковках.

Первый тестовый матч на стадионе Екатеринбурга прошел 1 апреля между «Уралом» и «Рубином» в рамках чемпионата России, передает информагентство Nation News.