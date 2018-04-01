Александр Тарханов: «Бикфалви не заслуживал второй желтой, тогда и Наваса можно было удалять»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1) отметил, что его команда плохо провела первый тайм. По его словам, игроки были скованны из-за первой официальной встречи на «Екатеринбург Арене». — Есть удовлетворение, но могли даже вдесятером дожать "Рубин" и победить, — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол». — Разные таймы, в первом скованные были, все-таки испытывали ответственность из-за нового стадиона. Вторую половину лучше провели, «Рубин» строго играл сздали, даже со "Спартаком" они больше прессинговали. А здесь просто ходили. Не знаю, насколько серьезная травма у Чантурии. Бикфалви не заслуживал второй желтой, тогда и Наваса можно было удалять. Трансляция матча "Урал" — «Рубин»