Ещё
Александр Тарханов: «Бикфалви не заслуживал второй желтой, тогда и Наваса можно было удалять»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Тарханов: «Бикфалви не заслуживал второй желтой, тогда и Наваса можно было удалять» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1) отметил, что его команда плохо провела первый тайм. По его словам, игроки были скованны из-за первой официальной встречи на «Екатеринбург Арене».
— Есть удовлетворение, но могли даже вдесятером дожать "Рубин" и победить, — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол». — Разные таймы, в первом скованные были, все-таки испытывали ответственность из-за нового стадиона. Вторую половину лучше провели, «Рубин» строго играл сздали, даже со "Спартаком" они больше прессинговали. А здесь просто ходили.
Не знаю, насколько серьезная травма у Чантурии. Бикфалви не заслуживал второй желтой, тогда и Наваса можно было удалять.
Трансляция матча "Урал" — «Рубин»
Спорт-Экспресс: последние новости
Николай Наумов: "Семин был готов играть с "Амкаром" на нейтральном поле, но Геркус решил по-другому" Мыскина покинула пост капитана женской сборной России Курбан Бердыев: "Рубин" сам разрушил свой футбол во втором тайме"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА предупредил «Зенит»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ9
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ1
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение