«Урал» и «Рубин» сыграли вничью на новой «Екатеринбург-Арене»

На новой «Екатеринбург-Арене» «Урал» и «Рубин» не выявили сильнейшего. Казанцы вели в счете, но во втором тайме хозяева сумели прибавить и отыграться, не испортив праздник впервые пришедшим на новый стадион болельщикам «Урала».

Протокол игры

Рубин

01 апреля. Стадион «СКБ-Банк Арена».

Матч «Урала» и «Рубина» в рамках 24-го тура РФПЛ вошел в историю, как первый на новом стадионе «Екатеринбург-Арена» — бывшем стадионе «Центральный», который был реконструирован для принятия матчей ЧМ-2018. Перед текущим туром команды пребывали на соседних позициях в турнирной таблице — «Урал» шел восьмым с 28 очками, а следом «Рубин» с 27 баллами. Несмотря на расположение в середине таблицы, ни один из коллективов все еще не гарантировал себе спокойной жизни в оставшихся турах чемпионата, будучи всего в нескольких очках от зоны переходных матчей.

Несмотря на первый матч на новом стадионе и активную поддержку трибун, хозяева начали игру в достаточно спокойном темпе, не форсируя события. «Рубин» отличился тем же — организованно оборонялся, периодически высоко прессингуя защитников уральцев. Гости активней действовали через правый фланг, где по всей бровке бегал Габриэль Энаке , а поддерживали его Егор Сорокин и Павел Могилевец.

Публикация от Евгений (@johndemyanov)

1 Апр 2018 в 4:54 PDT Именно через эту зону и был забит единственный гол в первом тайме — Энаке привлек на себя внимание сразу двух защитников «Урала», прокинул мяч на Могилевца, прострелившего вдоль ворот. После рикошета и не лучшего действия Ярослава Годзюра, мяч оказался у Ивелина Попова, пробивавшего практически по пустым воротам — 0:1. Хозяева не смогли ответить на пропущенный мяч, редко добираясь до чужой штрафной площади. Наиболее активными среди игроков «Урала» были Петрис Бумаль, главный диспетчер в середине поля, и Отман эль Кабир, разгонявший атаки по левому флангу.

В самом начале второго тайма Александр Тарханов был вынужден произвести замену — вместо травмированного Артёма Фидлера появился Алексей Евсеев. «Урал» стал действовать активней, сумев перевести игру ближе к воротам Сослана Джанаева. На 54-й минуте замечательным ударом отметился Николай Димитров, послав мяч над крестовиной. Едва не став героем, вскоре Димитров стал антигероем. За игру рукой Сорокина в своей штрафной, «Урал» получил право на пробитие одиннадцатиметрового удара. К мячу подошел Димитров, но переиграть Джанаева не сумел. Однако спустя две минуты хозяева все же дали повод болельщикам отпраздновать первый гол на реконструированной арене.

Эль Кабир выполнил отличную подачу со штрафного с левого фланга, а Эрик Бикфалви переиграл в воздухе Владимира Граната , послав мяч под перекладину — 1:1. В концовке матча игра еще больше раскрылась, ведь ничья не устраивала никого. У «Рубина» на поле появились Сердар Азмун и Гёкдениз Карадениз, а у «Урала» — Георгий Чантурия, который, правда, спустя несколько минут травмировался и поле покинул. Не сумел продолжить игру и Бикфалви, получивший вторую желтую карточку за несколько минут до финального свистка.

За оставшееся время ни одна команда так и не сумела забить победный гол. «Урал» и «Рубин» поделили очки, что может считаться плохим результатом для обоих коллективов, не сумевших значительно улучшить свое положение в турнирной таблице. Уральцы подтвердили статус самой компромиссной команды чемпионата, в 11-й раз сыграв вничью в этом сезоне.