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Первенство Европы по боксу в Румынии было прервано из-за беспорядков на трибунах
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Первенство Европы по боксу в Румынии было прервано из-за беспорядков на трибунах 

Р-Спорт 1 час назад
Финальные соревнования на первенстве Европы по боксу среди юниоров, проходящем в Румынии, были прерваны на непродолжительное время из-за беспорядков на трибунах, вызванных тем, что группа турецких болельщиков выражала недовольство исходом боя.
После завершения финала в весовой категории до 64 килограммов судьи отдали грузинскому боксеру Лаше Гурули победу над представителем Турции Тургулханом Эрдемиром.
Турецкие болельщики встретили решение рефери свистом и сорвали рекламный баннер, а Эрдемир отказывался покидать ринг. На трибунах началась драка между представителями сторон, но служба безопасности пресекла инцидент и вывела зачинщиков из зала, после чего соревнования продолжились.
Турецкие болельщики затем освистали грузинский гимн на церемонии награждения.
Первенство Европы среди спортсменов в возрасте 19-22 лет проходит в Тыргу-Жиу с 25 марта по 1 апреля.
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