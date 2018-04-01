Первенство Европы по боксу в Румынии было прервано из-за беспорядков на трибунах

Финальные соревнования на первенстве Европы по боксу среди юниоров, проходящем в Румынии, были прерваны на непродолжительное время из-за беспорядков на трибунах, вызванных тем, что группа турецких болельщиков выражала недовольство исходом боя.

После завершения финала в весовой категории до 64 килограммов судьи отдали грузинскому боксеру Лаше Гурули победу над представителем Турции Тургулханом Эрдемиром.

Турецкие болельщики встретили решение рефери свистом и сорвали рекламный баннер, а Эрдемир отказывался покидать ринг. На трибунах началась драка между представителями сторон, но служба безопасности пресекла инцидент и вывела зачинщиков из зала, после чего соревнования продолжились.

Турецкие болельщики затем освистали грузинский гимн на церемонии награждения.

Первенство Европы среди спортсменов в возрасте 19-22 лет проходит в Тыргу-Жиу с 25 марта по 1 апреля.