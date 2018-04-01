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Николай Наумов: «Семин был готов играть с „Амкаром“ на нейтральном поле, но Геркус решил по-другому»
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Николай Наумов: «Семин был готов играть с „Амкаром“ на нейтральном поле, но Геркус решил по-другому» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал идею переноса матча 24-го тура против «Амкара» на домашний стадион железнодорожников. Игра должна была состояться в Перми, но стадион «Звезда» был признан неготовым к проведению встреч РФПЛ. В результате встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив», «Амкар» победил 2:1.
— Я сразу отрицательно отнесся к матчу в Черкизове. Не следовало руководству «Локомотива» инициировать этот перенос, — сказал Наумов. — Если у «Амкара» не готова поляна — играйте на нейтральном поле. Вот и все. Зачем пермякам подсказывать — мол, приезжайте к нам?! Футбол очень сложно обмануть, он наказывает моментально за такие вещи. Что мы и увидели. И я очень беспокоюсь за дальнейшие результаты «Локо».
— Думаете, команда повалится?
— Такое поражение может сказаться на микроклимате, атмосфере внутри коллектива, психологии игроков. Не нужно было играть на «Локомотиве». На мой взгляд, это ошибка руководства. Насколько я знаю, Юрий Палыч Семин не сторонник таких вещей, он был готов играть и на нейтральном поле. Но Геркус решил по-другому. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Наумова
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