Марблс — римская забава для чопорных англичан

Почему бы иногда взрослым людям ненадолго не впасть в детство? Жителей Британских островов такие мысли посещают нередко. Вот уже более 80 лет англичане устраивают чемпионат мира по игре в шарики под названием марблс, передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук

Британцы уверены, что эта игра родилась на Туманном Альбионе. Хотя историки предполагают, что изобретатели этой забавы — древние римляне. Как бы то ни было в современной Италии марблс практически забыт, а вот в Британии что ни год, то чемпионат мира. Именно такой статус чопорные англичане присвоили своим соревнованиям.

«Захватывающее зрелище. Раньше я сам играл, а потом переехал на Ямайку. Не был в Англии пять лет, а когда вернулся, увидел, что марблс по-прежнему популярен. И так с XV века», — говорит болельщик Джуниор Гарт.

Инвентарь для игры не хитрый. Круглая площадка диаметром два метра, слегка посыпанная песком, 59 красных мраморных шариков, биток и пальцы игроков. Именно пальцы. По правилам, совершая удар, участник не имеет права на движение рукой.

«В принципе правила марблс напоминают бильярд. Ударом битка игрок должен выбить с поля шары. Чем больше за попытку, тем лучше. Побеждает команда, которая первой наберет 30 очков», — говорит игрок в марблс Пол Смит

Сейчас в Южной Англии дождливо, но это не повод прекращать соревнования. Средних размеров тент — и игра продолжается. Впрочем, азарту этих игроков не помешал бы и снегопад.

«Я считаю, что это замечательно. Несмотря на дождь и ветер, здесь отличная атмосфера праздника», — говорит турист из США Коннор Шеферд.

Финал чемпионата мира проходил уже поздно вечером. Площадку освещали фарами автомобилей. К разочарованию местных болельщиков англичане уступили. В этом году сильнее оказалась команда из Германии.

«Удивительно. Мы не играли уже 12 лет, думали, что уже ни на что не годимся, но все же рискнули выступить и победили. Это просто невероятно», — говорит победитель соревнований Ян Лангер.

Теперь до следующего года титулом королей марблса будут владеть немцы. Англичане этому не рады и обещают будущей весной вернуть трофей на родину. На это мужчины из Германии резонно отвечают: «а ну-ка отними!».

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