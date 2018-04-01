Курбан Бердыев: Стадион в Екатеринбурге оставил приятное впечатление

— Можете объяснить замены во втором тайме? — Уже в перерыве у Ивелина чувствовалась усталость, тяжеловатость появилась. В первом тайме он выглядел неплохо. Карадениз же вышел вместо Коновалова по той же причине.

— Во втором тайме было видно, что «Урал» целенаправленно начал давить через левый фланг атаки. Было ощущение, что Егор Сорокин немножко волновался. — Есть такой момент.

— Оцените новый стадион — Стадион оставил приятное впечатление.

— Арена «Екатеринбург» всегда была счастливой для вас. Чего сегодня не хватило, чтобы удержать победу? — Мы сами виноваты. Сами разрушили игру, которая нам удавалась в первом тайме, — передает слова Бердыева пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой встречи «Урал» набрал 29 очков и занимает восьмое место. У «Рубина» 28 очков и девятое место. В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Тосно», а «Рубин» примет «Ахмат».