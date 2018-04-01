Семак: если «Уфа» заставляет «Зенит» тянуть время, значит, мы чего-то стоим

«Были сложные климатические условия, мяч пластиковый. Чуть похитрее, чуть поудачливее были игроки «Зенита». Рикошет-отскок в первом случае, во втором — срезка, под такой мяч тяжело подстроиться. Но, несмотря на это, смогли вернуться в игру, играли хорошо, сделали всё, что могли. Претензий к ребятам нет. Играли, создавали моменты и могли взять очки. Расстроены результатом. За игру спасибо большое ребятам. Если мы заставляем футболистов «Зенита» тянуть время, значит, чего-то стоим. Ребята — молодцы.

Манчини предъявил претензии судье? Не нам разбираться в этих моментах. Спорных моментов было предостаточно, поэтому мы можем говорить то же самое, но не будем. Думаю, можно посмотреть графу, сколько пенальти пробила «Уфа», а нашу команду всегда наказывают за малейшее касание в штрафной», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».