Ещё
Семак: если «Уфа» заставляет «Зенит» тянуть время, значит, мы чего-то стоим
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семак: если «Уфа» заставляет «Зенит» тянуть время, значит, мы чего-то стоим 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (1:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Были сложные климатические условия, мяч пластиковый. Чуть похитрее, чуть поудачливее были игроки «Зенита». Рикошет-отскок в первом случае, во втором — срезка, под такой мяч тяжело подстроиться. Но, несмотря на это, смогли вернуться в игру, играли хорошо, сделали всё, что могли. Претензий к ребятам нет. Играли, создавали моменты и могли взять очки. Расстроены результатом. За игру спасибо большое ребятам. Если мы заставляем футболистов «Зенита» тянуть время, значит, чего-то стоим. Ребята — молодцы.
Манчини предъявил претензии судье? Не нам разбираться в этих моментах. Спорных моментов было предостаточно, поэтому мы можем говорить то же самое, но не будем. Думаю, можно посмотреть графу, сколько пенальти пробила «Уфа», а нашу команду всегда наказывают за малейшее касание в штрафной», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Йозеф Яндач возглавит магнитогорский «Металлург» Терпстра: с детства мечтал выиграть «Париж — Рубе» и «Тур Фландрии» Сироткин — о подозрениях Вильнёва: Кубица не будет так делать
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ6
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Уайлдер назвал «грабежом» победу Джошуа
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Мыскина подала в отставку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение