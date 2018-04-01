Ещё
Семак: у «Уфы» много травмированных, сыграют те, кто может играть и заслуживает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семак: у «Уфы» много травмированных, сыграют те, кто может играть и заслуживает 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом».
«Фатая вообще нет в заявке. Как он может сыграть, если его нет в заявке? Он получил травму и сейчас восстанавливается. Поэтому его выход просто невозможен. Обляков неплохо провёл прошлую игру. Учитываем то, что и Слай у нас очень много пропустил. Есть другие травмированные игроки, которые пока на сегодня не восстановились: и Кротов, и у Ванека сложная травма, и Тумасян тоже. Поэтому играют те, кто сегодня может играть и заслуживает этого.
Естественно, смогли подготовиться. Мы тренируемся уже в течение месяца в таких условиях. Есть определённые сложности, и приходится что-то менять в тренировках, чтобы было больше активности. В такую погоду сложно работать над элементами, которые требуют длительной работы в невысоком темпе. Но ничего не поделаешь», — сказал Семак в эфире телеканал «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Токранов вернулся в состав «Ак Барса» и сыграет с «Трактором» Продолжается набор на теннисный турнир Championat Open с Анной Чакветадзе В Японии состоится парад в честь Ханю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА предупредил «Зенит»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ9
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ1
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение