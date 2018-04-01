Семак: у «Уфы» много травмированных, сыграют те, кто может играть и заслуживает

«Фатая вообще нет в заявке. Как он может сыграть, если его нет в заявке? Он получил травму и сейчас восстанавливается. Поэтому его выход просто невозможен. Обляков неплохо провёл прошлую игру. Учитываем то, что и Слай у нас очень много пропустил. Есть другие травмированные игроки, которые пока на сегодня не восстановились: и Кротов, и у Ванека сложная травма, и Тумасян тоже. Поэтому играют те, кто сегодня может играть и заслуживает этого.

Естественно, смогли подготовиться. Мы тренируемся уже в течение месяца в таких условиях. Есть определённые сложности, и приходится что-то менять в тренировках, чтобы было больше активности. В такую погоду сложно работать над элементами, которые требуют длительной работы в невысоком темпе. Но ничего не поделаешь», — сказал Семак в эфире телеканал «Наш футбол».