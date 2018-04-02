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Тренер ФК «Уфа» Семак рассказал о своём будущем
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Тренер ФК «Уфа» Семак рассказал о своём будущем 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак рассказал о своём будущем. «Продление контракта может произойти в любой день», — приводит слова Семака «Спорт уик-энд».
Тренер отметил, что у него есть договорённость с клубом и он не имеет никаких вопросов о технической стороне переговоров.
«Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня», — добавил Семак.
В нынешнем сезоне «Уфа» под руководством Семака идёт на шестом месте в чемпионате России. Контракт специалиста с клубом истекает летом 2018 года.
Ранее главный тренер «Уфы» прокомментировал погодные условия во время матча с «Зенитом».
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