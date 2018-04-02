Тренер ФК «Уфа» Семак рассказал о своём будущем

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак рассказал о своём будущем. «Продление контракта может произойти в любой день», — приводит слова Семака «Спорт уик-энд».

Тренер отметил, что у него есть договорённость с клубом и он не имеет никаких вопросов о технической стороне переговоров.

«Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня», — добавил Семак.

В нынешнем сезоне «Уфа» под руководством Семака идёт на шестом месте в чемпионате России. Контракт специалиста с клубом истекает летом 2018 года.