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Прайс о повторении достижения легендарного вратаря «Монреаля»: «Приятно догнать Планта»
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Прайс о повторении достижения легендарного вратаря «Монреаля»: «Приятно догнать Планта» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс сегодня проведет свой 556-й матч в составе клуба и разделит первое место в истории клуба с легендарным Жаком Плантом по количеству проведенных матчей. 2 июля 2017 года голкипер продлил контракт с клубом на восемь лет и теперь может побить целый ряд вратарских рекордов клуба.
«Я знал, что сравняюсь с Плантом, но не уделял этому особого внимания. Конечно, приятно догнать его. Играть в НХЛ сложно, сложно удержаться в лиге. Хочу сказать, что горжусь тем, что догнал Жака. Но я живу сегодняшним днем, стараюсь все делать шаг за шагом. Надеюсь, что прошел только половину пути. Будучи новичком, я хотел быть только самим собой, не хотел никого копировать. Конечно, были люди, которыми я восторгался, например, Патрик Руа. Но я никогда не хотел быть Патриком. Это невозможно», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.
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