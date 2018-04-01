Прайс о повторении достижения легендарного вратаря «Монреаля»: «Приятно догнать Планта»

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс сегодня проведет свой 556-й матч в составе клуба и разделит первое место в истории клуба с легендарным Жаком Плантом по количеству проведенных матчей. 2 июля 2017 года голкипер продлил контракт с клубом на восемь лет и теперь может побить целый ряд вратарских рекордов клуба.