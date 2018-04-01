В Японии состоится парад в честь Ханю

Японский фигуристЮдзуру Ханю 22 апреля примет участие в параде в свою честь в родном городе Сендае, сообщает Mainichi.

Парад будет посвящён победе Ханю на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Во время мероприятия фигуристу вручат почётный орден города и другие награды. Участники парада пройдут 1,1 км по улицам города, он продлится около 40 минут.

В 2014 году аналогичный парад состоялся в Сендае после победы Ханю на Играх в Сочи. Тогда в нём приняло участие 92 тысячи человек. Ожидается, что сейчас парад будет более многочисленным, поэтому его протяжённость увеличили на 220 м.