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В Японии состоится парад в честь Ханю
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В Японии состоится парад в честь Ханю 

Чемпионат.com 35 минут назад
Японский фигуристЮдзуру Ханю 22 апреля примет участие в параде в свою честь в родном городе Сендае, сообщает Mainichi.
Парад будет посвящён победе Ханю на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Во время мероприятия фигуристу вручат почётный орден города и другие награды. Участники парада пройдут 1,1 км по улицам города, он продлится около 40 минут.
В 2014 году аналогичный парад состоялся в Сендае после победы Ханю на Играх в Сочи. Тогда в нём приняло участие 92 тысячи человек. Ожидается, что сейчас парад будет более многочисленным, поэтому его протяжённость увеличили на 220 м.
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