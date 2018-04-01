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Президент ФК «Урал» отметил хорошее качество поля на стадионе «Екатеринбург-Арена»
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Президент ФК «Урал» отметил хорошее качество поля на стадионе «Екатеринбург-Арена» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов назвал хорошим состояние газона после первого матча на стадионе «Екатеринбург-Арена», который примет встречи чемпионата мира по футболу. Об этом он по телефону сообщил ТАСС.
В воскресенье состоялся первый тестовый матч на стадионе «Екатеринбург-Арена». В рамках чемпионата России местный «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином», встреча завершилась со счетом 1:1.
"Я был в чаше стадиона, так что не могу ничего сказать про организацию и про то, как люди проходили. Атмосфера на матче была великолепной, поле хорошее, все прошло хорошо, — отметил Иванов. — Самое главное — результат. Хотелось выиграть, но не получилось".
На арене в Екатеринбурге, которая после реконструкции вмещает 35 тыс. зрителей, пройдут матчи группового этапа чемпионата мира: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
"Урал" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков после 24 игр. Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет 8 апреля на выезде с «Тосно».
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