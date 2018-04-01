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ФК «Спартак» выиграл у «Тосно» в домашнем матче в Москве
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ФК «Спартак» выиграл у «Тосно» в домашнем матче в Москве 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Футболисты столичного «Спартака» победили команду «Тосно» из Ленинградской области в домашнем матче со счетом 2:1, сообщает Газета.ru.
«Московский «Спартак» обыграл дома в непростом матче «Тосно» со счетом 2:1 и до двух очков сократил отставание от имеющего игру в запасе «Локомотива» в чемпионской гонке», — говорится в сообщении.
«Спартак» в первом тайме не показал качественного футбола и не продемонстрировал того желания, которое отличала команду в прошлом сезоне и в последних матчах текущего чемпионата. Возможно, это связано было с отсутствием поддержки со стороны болельщиков, которые в качестве дани памяти жертв трагедии в Кемерове промолчали весь первый тайм.
«Было сложно играть именно в первом тайме, входить в матч. Трибуны молчали, и это непривычно на спартаковском стадионе. У нас лучшие болельщики, которые всегда поддерживают, но понятно, что сейчас траур», — отметил капитан «Спартака» Денис Глушаков.
Также дань памяти жертвам трагедии в Кемерове 31 марта отдали на матчах «Динамо» — «Арсенал» в Химках и «Локомотив» — «Амкар» в Москве.
В Кемерове 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами возгорания стали 64 человека.
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