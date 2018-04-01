Михаил Белокрылов: массовый «чёс» силовиков дошёл до Зауралья

О Курганской области в информационном пространстве, о темах уходящей недели, которые удалось раскрыть СМИ, о том, что оказалось недооцененными, ИА «Уральский меридиан» рассказал журналист Михаил Белокрылов:

Неделя выдалась сложная, трагичная…

Внимание всех СМИ, в том числе и курганских, было невольно направлено на события в Кемерово — местное управление МЧС тут же начало проверять курганские торговые центры. Как итог — масса нарушений: заваленные непонятным хламом эвакуационные выходы в «Пушкинском», не всегда срабатывающая система оповещения и другие недочеты. Удивительно то, что про это написали лишь единичные электронные издания. Другие, видимо, посчитали, что не стоит поднимать панику среди населения. Если говорить о самом интересном информационном поводе, то он был, безусловно, связан с массовой акцией курганцев, которые 28 марта в день национального траура пришли в Детский парк и почтили память погибших в Кемерово детей. Тысячи людей несли к памятнику «Дети» мягкие игрушки, свечи, воздушные белые шары. Горожан в этот вечер объединило горе. Естественно, все не могли про это не написать.

Еще одним интересным событием недели стали обыски в кабинете и дома у главы Щучанского района Петра Чикишева. В этой истории лично мне все понятно — Чикишев много лет на своем посту, за это время он явно сумел «заработать» себе не только на хлеб с икрой, но и на несколько дорогих автомобилей. По стране в целом сейчас идет массовый «чес» силовиков, которые проверяют абсолютно всех чиновников. Зауралье — не исключение. Особенно хорошо историю обысков у Чикишева отразил Znak.com — им нужно отдать должное.

Что касается недооцененных тем, то мне непонятно почему СМИ за исключением «Область45» не пишут про победы и поражения хоккейного клуба «Зауралье».

Наша ледовая дружина дошла в «Кубке Петрова» до полуфинала, до этого уверенно в серии встреч 1/4 обыграв ангарский «Ермак». Сейчас прошли уже две игры с питерским «Динамо» — к сожалению, обе мы проиграли но у зауральских хоккеистов еще есть шанс побороться за путевку в финал плей-офф ВХЛ. Хотелось бы, чтобы о курганском хоккее писали чаще.

Также в регионе СМИ очень мало пишут о ТОСЭР — видимо считают, что различные происшествия будут читать больше. Но 29 и 30 марта в Далматово и Варгашах обсудили вопросы дальнейшего продвижения территорий опережающего социально-экономического развития. Считаю, что это очень важная тема для региона, про это надо писать, чтобы местные жители знали. Сейчас там разрабатываются нормативно-правовые документы, заключаются соглашения с Минэкономразвития . Но задача СМИ здесь — освещать тему, чтобы в моногорода как можно быстрее пришли инвесторы. Местные жители и эти самые инвесторы должны понимать, что резидентам ТОСЭР будут предоставлены налоговые льготы — по налогу на прибыль вместо 30% будут отчисления в размере 7,6%. Приезжай, инвестируй, развивайся — региону большой плюс.

Использовано фото с сайта gfaclaims.com