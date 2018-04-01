UEFA вынес «Зениту» предупреждение за нарушение антидопинговых правил 

Отмечалось, что полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз, вместо того чтобы пройти к допинг-офицеру для прохождения теста, ушёл в раздевалку. Через некоторое время он всё-таки сдал пробу.
При этом в пресс-службе команды опровергли информацию о том, что футболист намеренно проигнорировал офицера после матча.
«Да, UEFA вынес предупреждение клубу, это стандартная процедура. В данном случае футболиста не успели остановить, а Дмитрий Полозов, естественно, на эмоциях направился в раздевалку, и после того как переступил её порог, уже оперативно сработал медицинский штаб команды — нападающий «Зенита» не провёл в раздевалке и минуты. Поэтому решение UEFA несёт только предупредительный характер», — сообщили в пресс-службе.