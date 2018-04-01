UEFA вынес «Зениту» предупреждение за нарушение антидопинговых правил

Отмечалось, что полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз , вместо того чтобы пройти к допинг-офицеру для прохождения теста, ушёл в раздевалку. Через некоторое время он всё-таки сдал пробу.

При этом в пресс-службе команды опровергли информацию о том, что футболист намеренно проигнорировал офицера после матча.