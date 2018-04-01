Ещё
UEFA вынес «Зениту» предупреждение за нарушение антидопинговых правил
Далее:
Читайте также:
Ещё

UEFA вынес «Зениту» предупреждение за нарушение антидопинговых правил 

Говорит Москва 2 часа назад
Отмечалось, что полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз, вместо того чтобы пройти к допинг-офицеру для прохождения теста, ушёл в раздевалку. Через некоторое время он всё-таки сдал пробу.
При этом в пресс-службе команды опровергли информацию о том, что футболист намеренно проигнорировал офицера после матча.
«Да, UEFA вынес предупреждение клубу, это стандартная процедура. В данном случае футболиста не успели остановить, а Дмитрий Полозов, естественно, на эмоциях направился в раздевалку, и после того как переступил её порог, уже оперативно сработал медицинский штаб команды — нападающий «Зенита» не провёл в раздевалке и минуты. Поэтому решение UEFA несёт только предупредительный характер», — сообщили в пресс-службе.
Говорит Москва: последние новости
Юлия Скрипаль пришла в сознание после отравления в Солсбери Шесть стран подали заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года Песков: в Кремле следят за ситуацией с полигоном «Ядрово» в Волоколамском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ5
УЕФА предупредил «Зенит»19
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут110
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение