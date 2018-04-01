«Спартак-2» в меньшинстве избежал поражения в матче с «Олимпийцем»

«Спартак-2» сыграл вничью с «Олимпийцем» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» и завершилась со счётом 2:2. На 15-й минуте Тимур Аюпов вывел команду из Нижнего Новгорода вперёд. Спустя несколько минут москвичи остались в меньшинстве — красную карточку получил Зелимхан Бакаев . В конце первого тайма Виктор Сергеев удвоил преимущество гостей. Во второй половине игры красно-белым удалось отыграться — отличились Артём Мамин и Силванус Нимели. «Спартак-2» (35 очков) занимает 13-е место в таблице ФНЛ, «Олимпиец» (34) — 14-е.