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«Спартак-2» в меньшинстве избежал поражения в матче с «Олимпийцем»
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«Спартак-2» в меньшинстве избежал поражения в матче с «Олимпийцем» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Спартак-2» сыграл вничью с «Олимпийцем» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» и завершилась со счётом 2:2.
На 15-й минуте Тимур Аюпов вывел команду из Нижнего Новгорода вперёд. Спустя несколько минут москвичи остались в меньшинстве — красную карточку получил Зелимхан Бакаев. В конце первого тайма Виктор Сергеев удвоил преимущество гостей. Во второй половине игры красно-белым удалось отыграться — отличились Артём Мамин и Силванус Нимели.
«Спартак-2» (35 очков) занимает 13-е место в таблице ФНЛ, «Олимпиец» (34) — 14-е.
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