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Спасибо за пережитые эмоции. Куйвашев прокомментировал игру Урала и Рубина в Екатеринбурге
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Спасибо за пережитые эмоции. Куйвашев прокомментировал игру Урала и Рубина в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 1 Апр 2018 в 6:09 PDT  Игра прошла в матче 24 тура чемпионата России. Также встреча стала для «шмелей» первой на поле новой «Екатеринбург-Арены», построенной специально к чемпионату мира. На матче присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм. «Наши парни сумели отыграться и заработать одно очко. Спасибо за пережитые эмоции», — прокомментировал губернатор. Он также отметил, что тестовые матчи показывают, насколько стадион готов к приему. «Наша арена станет одной из красивых, удобных и лучших в стране», — добавил Евгений Куйвашев.
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