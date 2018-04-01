Сергей Коновалов: Зачем лишний раз напрягать Акимову, напоминая о себе?

«Таня в этом сезоне замешала такой винегрет из тренировок, что непонятно — где искать ошибку? Где гнилое звено? Она была против замены тренерского штаба, выступала за сохранение Норицына. Отсюда начались разногласия, и от сбора к сбору она пыталась включать в процесс те вещи, которые, на её взгляд, необходимы именно ей. Она мне не раз заявляла: „Вы меня не тренировали, вы меня не знаете“. Но Таня забыла, что в позапрошлом году, когда я был старшим, она получила приз новичку года. Начинала сезон с 60-80-х мест, а заканчивала в топ-15, выступала в эстафете на чемпионате мира, где стреляла чисто. Мы давали ей шансы проявить себя и доверяли ей.

Sports.ru. А дальше как снежный ком: Таня работала по-своему и увлеклась. Мы, понимая сложность ситуации, старались настроить её на правильный лад. В какой-то мере пошли навстречу. Она общалась с личным тренером и определяла, что именно ей необходимо. Много тренировок с ней индивидуально проводил Девятьяров, они пытались найти контакт, но такого, который был необходим для прогресса, не получилось. И когда подошли к Олимпиаде, с нашей стороны было предложено, чтобы она написала план с личным тренером, а мы бы отдали его на согласование в аналитический отдел ЦСП. Руководство поставили в известность, Таня готовилась к Олимпиаде с личным тренером. К главному старту она готовилась по плану того тренера, с которым хотела работать весь сезон, — приводит слова Коновалова

В Пхенчхане от Тани было много эмоциональных высказываний, что я ей не помогал. Но смею заметить: тренер-то у неё был. Зачем я буду ей звонить, нервировать, если она меня всё равно не воспринимает как тренера? Зачем лишний раз напрягать, напоминая о себе? Думаю, в этом смысле я не сделал ничего плохого. У неё были советчики».