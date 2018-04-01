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«Спартак-2» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Олимпийцем»
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«Спартак-2» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Олимпийцем» 

SPORT24.ru 1 час назад
В ФНЛ завершился матч 30-го тура между «Спартаком-2» и «Олимпийцем». В первом круге красно-белые выиграли 3:1, а в отчетном противостоянии сыграли вничью со счетом 2:2. После первого тайма «Спартак-2» уступал 0:2, а с 20-й минуты после удаления Зелимхана Бакаева играл вдесятером. На 15-й минуте Тимур Аюпов вывел гостей вперед, а на 41-й минуте отличился Виктор Сергеев.
«Спартак-2» сумел отыграться после перерыва. На 50-й минуте забил Артем Мамин, а на 67-й ворота «Олимпийца» поразил Силванус Нимели — 2:2.
Безвыигрышная серия «Спартака-2» достигла 11 встреч, а «Олимпиец» не может выиграть в шести играх кряду. Москвичи набрали 35 очков и занимают 13-е место, в трех пунктах от зоны вылета. Нижегородцы расположились на 14-й позиции (34), в двух очках от зоны вылета.
ФНЛ. 30-й тур.
«Спартак-2» — «Олимпией» 2:2 (0:2)
Голы: Аюпов, 15 (0:1); Сергеев, 41 (0:2); Мамин, 50 (1:2); Нимели, 67 (2:2). Удаление: Бакаев, 20 (С).
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