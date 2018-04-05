«Реал» готовит новый контракт для Роналду

Мадридский "Реал" готовит новый контракт для своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду , информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, «сливочные» планируют сохранить португальца в своих рядах, однако они не готовы будут удовлетворить полностью требования игрока, который желает стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты и получать более 50-ти миллионов евро в год чистыми. Королевский клуб же готов предложить пятикратному обладателю «Золотого мяча» «лишь» 30 миллионов евро за сезон.