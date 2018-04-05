Ещё
«Реал» готовит новый контракт для Роналду
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» готовит новый контракт для Роналду 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Мадридский "Реал" готовит новый контракт для своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, «сливочные» планируют сохранить португальца в своих рядах, однако они не готовы будут удовлетворить полностью требования игрока, который желает стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты и получать более 50-ти миллионов евро в год чистыми. Королевский клуб же готов предложить пятикратному обладателю «Золотого мяча» «лишь» 30 миллионов евро за сезон.
Soccer News: последние новости
Луис Адриано рассказал, каким он видит идеальное завершение сезона для "Спартака" Адан пропустит остаток сезона "Реал" интересуется тремя игроками "Манчестер Юнайтед"
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»50
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»197
Рудковская опозорила Плющенко56
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании108
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение