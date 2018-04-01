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Роналду определился со своим следующим клубом
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Роналду определился со своим следующим клубом 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона.
Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 33-летний форвард «сливочных» планирует ближайшим летом вернуться в "Манчестер Юнайтед". Решение португальца объясняется готовностью «красных дьяволов» предложить ему больший оклад, нежели он имеет на «Сантьяго Бернабеу».
В нынешнем сезоне Роналду забил 37 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Реал».
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