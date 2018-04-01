Роналду определился со своим следующим клубом

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 33-летний форвард «сливочных» планирует ближайшим летом вернуться в "Манчестер Юнайтед" . Решение португальца объясняется готовностью «красных дьяволов» предложить ему больший оклад, нежели он имеет на «Сантьяго Бернабеу».

В нынешнем сезоне Роналду забил 37 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Реал».