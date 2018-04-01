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В Зеленограде пройдёт забег «Кросс Спутник»
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В Зеленограде пройдёт забег «Кросс Спутник» 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
«Кросс Спутник» — забег по пересечённой местности на 5 и 15 километров. По словам организаторов, главная цель соревнования — сделать популярнее кроссовые забеги и выявить сильнейших среди бегунов-любителей. Кросс пройдёт в лесу рядом со стадионом «Ангстрем» в Зеленограде. 5 км — один круг трассы, 15 км — три круга. Набор высоты на один круг составит 54 метра. Лимит на преодоление дистанции — 2 часа 30 минут. К участию на дистанции 5 км допускаются все желающие от 14 лет, на 15 км — от 18 лет. Стоимость слота на 5 км начинается от 800 рублей, на 15 км — от 1 300 рублей (цена увеличивается в зависимости от того, сколько бегунов уже зарегистрировались). Каждый участник должен предоставить медицинскую справку.
Дополнительная информация и регистрация — на официальном сайте забега «Кросс Спутник». Статьи по теме В Никола-Ленивце пройдёт забег Sport-Marafon Trail Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN Организаторы Московского марафона объявили расписание забегов на 2018 год Как покорить бездорожье: советы трейлраннеров
Запись «В Зеленограде пройдёт забег „Кросс Спутник“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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